Gymnasium Odenkirchen in Mönchengladbach : Eine Schule auch fürs Arbeitsleben

Mönchengladbach Projekte zur Berufsorientierung am Gymnasium Odenkirchen gelten als vorbildlich. Dafür wurde es als Botschafterschule ausgezeichnet.

Eine Schule kann sich um das Berufswahlsiegel bewerben. Eingereichte Bewerbungen werden von einer aus Vertretern von Wirtschaft, Bildung, Verbände, Agentur der Arbeit und Schulaufsicht zusammengestellten Jury gesichtet und bewertet. Eine Bewerbung um die Auszeichnung „Botschafterschule“ ist nicht möglich. Der Kreis oder die Stadt schlägt eine Schule vor. „Vertreter der Stadt waren hier vor Ort. Die Stadt begründete ihren Vorschlag mit unserem Format „Die Höhle der Eulen“, einer Start-Up-Pitch-Veranstaltung in Anlehnung an die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, und vielen neuen Projekten unter der neuen Schulleitung“, erklärt Lemken. Beispiele für Projekte zur Berufsorientierung

Die Schülerfirma erwirtschaftet mit fair gehandelten Kaffee, Chips und eigenen Taschen Einnahmen, die gespendet werden. Das Virtual Reality Projekt, für das VR-Brillen in Klassenstärke angeschafft wurden, fördert die Digitalisierung. „Die Höhle der Eulen“ wurde 2019 erstmals von Achtklässlern umgesetzt. Dabei simulieren Schüler mit Präsentationen unterm Schullogo der Eule Werbung für eigene Geschäftsideen. In Kooperation mit der Firma Trützschler stellt ein Ausbildungsberater des Unternehmens in der achten Klasse Berufsfelder vor. Interessierte Schüler sind zu Betriebsbesichtigung und Projekttagen im Unternehmen eingeladen. Eine Vertreterin der Agentur für Arbeit bietet monatlich Berufsberatung vor Ort an. Eine virtuelle Berufsmesse ersetzte die wegen Corona kaum durchführbaren Tagespraktika. „Das interaktive Format mit Vertretern verschiedener Berufsbereiche war abwechslungsreich und hat den Schülern der achten Klasse viel Spaß gemacht. Wir wollen in Zukunft Vergleichbares auch für Ältere regelmäßig anbieten“, erzählt Jan-Gerrit Häke.

Was sagen Schüler?