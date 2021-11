Corona-Lage in Haan : Gymnasium verschiebt Tag der offenen Tür

Corona-Lage in Haan

Haan Die dramatische Entwicklung der Infektionszahlen sorgt für die Absage des für kommenden Samstag geplanten Infotages am Haaner Gymnasium. Er soll im Januar nachgeholt werden, wenn die Situation es zulässt.

Der für diesen Samstag, 27. November, geplante Infotag für die Viertklässler am städtischen Gymnasium Haan findet nicht statt. „In Anbetracht der Entwicklung der Corona-Inzidenzen, der Lage auf den Intensivstationen der regionalen Krankenhäuser und Kliniken sowie der steigenden Anzahl von Corona-Fällen, auch an unserer Schule, sind wir zum Entschluss gekommen, den Tag der offenen Schule zu verschieben“, erklärt Schuleiter Dirk Wirtz.

Die Zeit, die von Seiten der Schülerschaft und des Kollegiums bereits zur Vorbereitung investiert worden sei, gehe jedoch nicht verloren. „Wir planen, den Tag der offenen Schule am Samstag, 15. Januar 2022, nachzuholen – wenn die Infektionszahlen dies dann zulassen“, erklärt er weiter. Sollten die Infektionszahlen im Januar weiterhin so hoch sein, werde das städtische Gymnasium an der Adlerstraße eine digitale Veranstaltung anbieten, erläuterte Dirk Wirtz.