Angebote in Willich und Tönisvorst : Der Weg zur richtigen Schule für Ihr Kind

Kempen/Willich/Tönisvorst. Im kommenden Jahr wechseln die derzeitigen Viertklässler auf die weiterführende Schule. Doch welche ist die richtige? Ein Überblick.

Robert-Schuman-Europaschule

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? 1109 Schüler, 102 Lehrkräfte, fünf Fachkräfte im multiprofessionellen Team, ein Schulsozialarbeiter, drei geschulte Ansprechpartner für psychosoziale Beratung

Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es? Die Antwort der Schule: „Wir sorgen dafür, dass sich Ihr Kind an unserer Schule sicher und geborgen fühlt. Wir unterstützen Ihr Kind dabei, den bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Wir begleiten - über den Unterricht hinaus - Ihr Kind dabei, seine individuelle Persönlichkeit zu entwickeln.“

Welches Profil hat die Schule? Individuelle Förderung, bilingualer Unterricht, Europaschule, Kultur und Schule Welche Sprachen werden unterrichtet? Englisch dreifach differenziert nach Leistungspotenzial, Französisch, Latein, Spanisch, bilingualer Zweig: Erdkunde und Wirtschaft bilingual

Welche Besonderheiten werden noch angeboten? Projekte: Tutorenprogramm, Drehtürmodell, Zogoré Partnerschaft/Sponsorenlauf, Schüleraustausch: Frankreich, Spanien, England; virtuelle Projekte über eTwinning, Betriebspraktikum im europäischen Ausland¸ Zertifikate: Delf, Dele, LCCI, Teilnahme an europäischen Wettbewerben; Fahrten: nach Paris, Linselles, Brüssel, Krakau; Sportangebote: deutschlandweit einzige Freilufthalle auf Schulgelände, Sportangebote mit externen Partnern wie Tischtennis, Fußball, Hip-Hop; Musikangebote: jährliches Musical, offenes Angebot im Mittagspausenbereich, jedes Kind lernt ein Instrument; AGs: Roboter-AG, Schule-ohne-Rassismus-AG, Afrika-AG Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? „In der Corona-Krise ist wieder besonders deutlich geworden, dass wir als Schule eine starke Gemeinschaft sind, die füreinander einsteht und Sicherheit und Halt bietet“, sagt die Leitung.

Adresse Robert-Schuman-Europaschule, Kantstraße 2-6 in 47877 Willich, www.rse-willich.de, Telefon 02154 9258-0, E-Mail: 191644@ schule.nrw.de

Tage der offenen Tür Tag der offenen Tür ist am 27. November, 10 bis 14.30 (Infoveranstaltung nach vorheriger Anmeldung über unsere Homepage um 10, 11 und 12 Uhr, ggf. 13 Uhr, Schnupperunterricht findet während der begleitenden Kinderführungen statt); zusätzlicher Informationsabend mit dem Schulleiter und Abteilungsleiterin am 18. Januar 2022; Möglichkeit zu einem persönlichen Beratungsgespräch mit dem Schulleiter nach Absprache (Informationen dazu in Kürze auf der Homepage)

St.-Bernhard-Gymnasium

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? Weitere Kräfte? Rund 960 Schüler, 88 Lehrer, eine Psychologin vor Ort, die von einem sechsköpfigen Beratungsteam unterstützt wird, sowie einen Schulseelsorger Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es? „Weil Nähe zählt…“

Welches Profil hat die Schule? Das St.-Bernhard-Gymnasium ist eine christlich geprägte Ganztagsschule der Malteser-Werke. Das Gymnasium strebt eine ganzheitliche Bildung der Schüler an, die durch ein breites Fächerangebot sowie vielfältige Möglichkeiten der Partizipation sichergestellt werden sollen. Individuelle Förderung und Beratung sind der Schule wichtig.

Welche Sprachen werden unterrichtet? Moderne Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch. Alte Sprachen: Latein sowie Altgriechisch im AG-Bereich

Welche Besonderheiten werden noch angeboten? Die Schule beschreibt sich als reisefreudig und führt folgende Fahrten und Reisen durch: Kennenlerntage in Klasse 5, Skifahrt in Klasse 8, Besinnungstage in Klasse 9, Studienfahrten in der Q2, Schüleraustausche mit Linselles und Chartres (Frankreich) sowie Marugame (Japan). Fahrten nach Taizé und Begleitung als Helfer der Krankenwallfahrt des Malteserordens nach Lourdes. Für die Klassen 9 wird eine Englandfahrt mit Unterbringung in Familien angeboten. Darüber hinaus werden regelmäßig Fahrten nach London und York über das Wochenende angeboten. Das Gymnasium ist Kooperationspartner des Heimatvereins in Willich und des JuLab in Jülich sowie MINTfreundliche Schule. Darüber hinaus ist es eine „Schule ohne Rassismus mit Courage” sowie Medienscoutschule NRW. Zudem ist das Gymnasium Ausbildungsschule für den ICDL und fördert die internationalen Sprachzertifikate Delf und Dele sowie das Wirtschaftsenglisch-Zertifikat. Es gibt eine Big Band, eine Junior Big Band und ein Streichorchester.

Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? Besonders stolz ist die Leitung auf die Schülerinnen und Schüler.

Adresse Albert-Oetker-Straße 98- 100 in 47877 Willich, Telefon 02154 95770, www.malteser-st-bernhardgymnasium.de/startseite.html

Tage der offenen Tür Tag der offenen Tür: 4. Dezember grundschulspezifisch nach Voranmeldung über unsere Homepage, Schnuppertage: 7. und 14. Dezember nach Voranmeldung

Leonardo-da-VinciGesamtschule

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? An der Schule gibt es, verteilt auf die beiden Standorte, 820 Schüler und 78 Lehrer. Zusätzlich unterstützt eine Schulsozialpädagogin im Regelbetrieb, und eine Kollegin in der Sprachförderung, zwei FSJler, ein Sonderpädagoge, drei Integrationshelfer sowie fünf Mitarbeiter im Ganztag, die das Selbstlernzentrum (Schiefbahn und Anrath) betreuen. Zusätzlich arbeiten vier Sekretärinnen und zwei Hausmeister an der Gesamtschule.

Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es? „Gemeinsam für die Zukunft! Schule mit Herz!“

Welches Profil hat die Schule? Sport- und MINT-Profil (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Fairtrade-Schule, Gesunde Schule, Digitaler Unterricht: Einsatz von Lernmanagementsystemen im Unterricht (Logineo + Office 365) Digitale Boards, I-Pads, Laptops, alle Klassen sind ausgestattet mit Beamern und Apple-TV Welche Sprachen werden unterrichtet? Englisch ab Klasse 5, Französisch ab Klasse 7, Spanisch und Niederländisch ab Klasse 9, Spanisch ab Klasse 11

Welche Besonderheiten werden noch angeboten? Durch das Sportprofil gibt es vielfältige Kooperationen mit den Sportvereinen. Die Sport-Klasse ist für sportlich besonders engagierte Schüler gedacht, die durch eine vielseitige sportliche Grundausbildung gefördert und zum lebenslangen Sporttreiben animiert werden. In der Oberstufe bieten die Schule ab der Qualifikationsphase 1 (Jahrgang 12) einen Leistungskurs Sport an, so dass die Schüler Sport auch als Abiturfach wählen können. Sportbetonte Exkursionen und Projektkurse runden in der Oberstufe den Sportbereich ab. Die MINT-Klasse ist gedacht für Schülerinnen und Schüler mit Stärken in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Sachkunde. In den Jahrgangsstufen acht bis zehn und in der gymnasialen Oberstufe bietet die Leonardo-da-Vinci-Schule weitere Möglichkeiten, die MINT-Qualifikationen auszubauen, indem in den Fächern Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, Physik und Technik mit außerschulischen Kooperationspartnern zahlreiche MINT-Aktivitäten durchgeführt werden. Es gibt außerdem vielfältige AG- und Projektangebote: AGs Rund ums Pferd, reiten, Tennis, Fußball, Parcour, Taekwondo, Tischtennis, 3D-Druck, LegoMindstorm, Kleine Forscher, digitale Spiele entwickeln, Fairtrade/Kochen, Theater, Erlernen eines Musikinstruments (Kooperation mit Musikschule). Projekte: Schulsanitäter, Paten, Streitschlichter, Sporthelfer, Medienscouts, Sportbetonte Ausflüge in den einzelnen Jahrgängen: Schlittschuhfahren, Hochseilgarten, Wasserski, Kanu, Surfen, Skihalle Neuss, Klassenfahrten in den Jahrgängen 6, 8, 10, 12 (alle Schüler), Zusätzliche Angebotsfahrten (freiwillig): Spanien, Schottland, Belgien, Skifreizeit

Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? Auf die Offenheit und das soziale Miteinander in der Schulgemeinschaft.

Adresse Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, Standort Schiefbahn (Jg. 5-8), Klosterweg 40 in 47877 Willich, Telefon 02154 9542540; Standort Anrath (Jg. 9-13), Johannesstraße 5 in 47877 Willich, Telefon 02156 919610; info@davinci-gesamtschule.de; www. da-vinci-gesamtschule.de

Tage der offenen Tür ElternInfo- Abend für die neuen 5er: 18. November, 19 bis 21.Uhr in Schiefbahn SLZ, Vorabtermine; Infoabend Oberstufe: 29. November, 19 Uhr; Anmeldung neue 5: 17. Januar 22 bis 15. Februar 22 (Vereinbarung von persönlichen Terminen über das Sekretariat)

Michael-Ende-Gymnasium

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? Weitere Kräfte? 1001 Schüler, 87 Kollegen, eine Sonderpädagogin

Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es? „Europaschule Michael-Ende-Gymnasium: Miteinander Europa Gestalten“

Welches Profil hat die Schule? Als Europaschule mit bilingualem deutsch-englischen Bildungsgang und MINT Excellence Center bereitet das Michael-Ende-Gymnasium seine Schüler auf das Leben in einer europäischen und globalen Welt vor. Die Schüler können so aktive Träger des europäischen Gedankens von Freiheit, Frieden, Toleranz und Weltoffenheit werden. Dieser Leitgedanke findet sich in allen drei Profilen wieder, die die Schüle ab Klasse 7 wählen können: der klassisch-allgemeinbildende Zweig (Vermittlung von kulturgeschichtlich bedeutsamen Allgemeinwissen), der bilinguale Bildungsgang (besondere sprachliche Förderung) oder das MINT-Profil (besondere naturwissenschaftliche Förderung).

Welche Sprachen werden unterrichtet? Ab Klasse 7 als 2. Fremdsprache: Latein, Französisch, Spanisch. Ab Klasse 9 als 3. Fremdsprache: Latein, Französisch, Spanisch, Niederländisch. Ab EF (Klasse 11/G9): Französisch, Spanisch, Niederländisch

Welche Besonderheiten werden angeboten? Digital unterstützter Unterricht ab Klasse 7, das MEG ist zertifiziert als Europaschule, MINT Excellence Center, Certilingua Schule, Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage; AG-Angebot im MINT-Bereich (z.B: Jugend forscht, Klima AG, Schulgarten, Biotop AG, Roberta, MESLAB Elektronik, teutolab); im fremdsprachlichen Bereich (z.B.: Cambridge Certificate, Delf, Dele, CNaVT, MEPMUN); im Sportbereich (z.B.: Schwimmen, Tennis, Fußball, Handball); weitere AGs in den Bereichen: Medienscouts, Streitschlichter, SoKo, MEG United, Theater AG, Orchester, Chor, Achtsamkeitsworkshops; vielfältiges Förderprogramm, z.B. in M, E, D, F, L, S sowie LRS Förderprogramm und MentForMigra, ein Förder- und Unterstützungsprogramm für Zuwanderschüler; fachgebundene Projekte und Wettbewerbe (z.B. freestyle Physics, Big Challenge); Austauschprogramme und Auslandspraktika, z.B. GB, CZ, Polen sowie Klassen- und Studienfahrten und Tagesfahrten, u.a. nach Lüttich, Brüssel, Paris, NL, Trier; Kooperationen mit deutschen und niederländischen Universitäten, mit der Villa Merländer im Bereich Geschichte/Erinnerungskultur, dem Kaiser-Wilhelm-Museum im Bereich Kunst; Partnerschaft mit NETZ e.V.: Soziales Engagement des MEG in Bangladesch; Beratung Studien- und Berufswahl, qualifizierte Berufswahlorientierung beginnend ab Klasse 8, kontinuierliches Beratungsangebot bis zum Abitur; Schulpsychologisches Beratungskonzept; umfassende Laufbahnberatung.

Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? Darauf, dass das Michael-Ende-Gymnasium eine Schulgemeinschaft ist, in der der Mensch als individuelle Person wichtig ist, in der man zusammenhält, gemeinsam Herausforderungen bewältigt, sich über viele Jahre ein Wir-Gefühl entwickelt hat und wo Schule nicht nur Lernort, sondern auch Wohlfühlort ist.

Adresse Corneliusstraße 25 in 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 7926-0, sekretariat@ michael-ende-gymnasium. de, Homepage: www.michael-ende-gymnasium.de

Tage der offenen Tür 4. Dezember, 9 bis 13.30 Uhr, nähere Informationen auch zum Anmeldeverfahren auf der Homepage, Beratung auch nach individueller Terminabsprache.

Rupert-Neudeck-Gesamtschule

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? Weitere Kräfte? Circa 850 Schüler, 90 Lehrkräfte und zwei Schulsozialarbeiter

Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es? „m³ menschlich-mutig-miteinander“

Welches Profil hat die Schule? Schule bedeutet aus Sicht der RupertNeudeck-Gesamtschule heute nicht mehr nur das Lernen der bekannten Unterrichtsinhalte. In einer zunehmend komplexeren Welt seien Empathie und soziales Engagement notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches und zufriedenes Privat- und Berufsleben Deshalb gibt es beispielsweise eine AG im Seniorenheim.

Welche Sprachen werden unterrichtet? Englisch ab Jg. 5, Niederländisch ab Jg. 7, Französisch ab Jg. 9, Spanisch und Niederländisch ab Jg. 11

Welche Besonderheiten werden noch angeboten? Individuelle Lernzeiten und Projektkurse, soziales Engagement und interkulturelles Lernen in der Oberstufe; Kooperationen mit dem Schauspielhaus Düsseldorf und dem Zoo Krefeld; Schüleraustausch mit Frankreich im Rahmen der Städtepartnerschaft TönisvorstSees, Schulhund und Vivarium.

Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? „Wir sind besonders stolz darauf, dass es uns in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit großem persönlichem Engagement von Kollegium, Eltern- und Schülerschaft gelungen ist, den Aufbau der Rupert-Neudeck-Gesamtschule erfolgreich zu gestalten: Wir freuen uns auf unser erstes Abitur im Frühjahr 2022!“

Adresse Corneliusstraße 25 in 47918 Tönisvorst, www.rng-tv.de, Telefon 02151 79 26 50

Tage der offenen Tür Tag der offenen Tür am 27. November, 10 bis 13 Uhr (3G + Maskenpflicht, Anmeldung nicht erforderlich)

Lise-Meitner-Gymnasium

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer gibt es? Weitere Kräfte? Knapp 800 Schüler, 74 Lehrkräfte sowie ein Schulsozialarbeiter

Gibt es ein Schulmotto? Wie lautet es?„Rundum lebendig“ Welches Profil hat die Schule? MINT-Profil, digitale Schule, breit angelegtes Fächerprofil

Welche Sprachen werden unterrichtet? Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Russisch

Welche Besonderheiten werden noch angeboten? Chorklasse; Austauschprogramme mit USA, China, Lettland, Frankreich; Jugend forscht; Teilnahme am Projekt „Schule mit Schwung“ (Schulung der exekutiven Funktionen im Unterricht); emotionales Training; Haus der Beratung; Kooperationen mit Saint Gobain, Sparkasse, AOK, Hochschule Niederrhein, Universität Düsseldorf

Auf was ist die Schulleitung besonders stolz? Auf das „engagierte Kollegium, auf die engagierte Elternschaft und auf das tolle Miteinander“

Adresse Lise-Meitner-Gymnasium Anrath, Hausbroicher Straße 40, 47877 Willich, www. lmg-anrath.de, Telefon 02156 480490

Tage der offenen Tür Tag der Offenen Tür ist am 20. November; Schnupperunterricht: 29. November; Info-Abend: 13. Januar 2022, 19.30 Uhr

