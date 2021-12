Tischtennis: Turngemeinde Neuss hui, DJK Holzbüttgen pfui 

Rhein-Kreis Beim Tischtennis-Oberligisten aus Kaarst geht im Moment gar nichts. TG übertrifft in der Regionalliga die Erwartungen.

Besser hätte es für die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga nicht laufen können. Durch drei Siege in Folge gegen hochkarätige Teams sind die Quirinusstädter in der Tabelle bis auf Platz drei geklettert. „Ich glaube, in den letzten Wochen haben wir ein bisschen die Erwartung übertroffen“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der hofft, auch im letzten Vorrundenspiel am Sonntag (14 Uhr) bei der TG Obertshausen bestehen zu können. Allerdings sind die Voraussetzungen vor der Partie beim Tabellenvorletzten aus Hessen nicht ganz so günstig: „Wir können leider nicht auf Jochen Lang zurückgreifen, weshalb wir da die Ansprüche ein wenig runterschrauben müssen.“ Bester Spieler bei den Hessen ist Torsten Mähner mit einer 7:5-Bilanz im Spitzenpaarkreuz.