Basketball : Neuer US-Profi der Elephants gibt in Herten sein Debüt

Grevenbroich Der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich trifft am Samstagabend auf eine Mannschaft, die zuletzt fünfmal in Folge verloren hat.

(sit) Das lief am Ende dann doch fast wie am Schnürchen: Am Mittwoch bezog Filip Serwatka sein kleines Appartement in der Schlossstadt und am Abend absolvierte er schon seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Und wenn weiter alles gut geht, gibt der mit einem polnischen Pass ausgestattete US-Profi am Samstag (19 Uhr, Sporthalle der Rosa-Parks-Gesamtschule) gegen die Hertener Löwen sein Debüt für die NEW’ Elephants Grevenbroich.