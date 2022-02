Tischtennis-Regionalliga : In Jülich geht‘s für die TG Neuss um Platz drei

Trifft am Samstag in Jülich auf starke Gegner: Julian Röttgen vom Regionalligisten TG Neuss. Foto: rust

Rhein-Kreis Die Neusser kämpfen um den dritten Platz und haben gegen die Jülicher noch etwas gutzumachen. Die DJK Holzbüttgen will am Sonntag iin der Oberliga n kompletter Aufstellung nach mal alles geben.

Ganz oben ist der Zug in der Tischtennis-Regionalliga abgefahren. Da thront der TTC Altena mit einer blütenweißen Weste von nunmehr 22:0 Punkten. Dahinter geht es schon enger zu. Aktuell liegt die Zweitvertretung des 1. FC Köln (17:9) knapp vor dem TTC indeland Jülich II (16:10) und der punktgleichen TG Neuss. Am Samstag (18.30 Uhr) haben die Quirinusstädter jetzt die Chance, sich in Jülich den dritten Tabellenplatz zurück zu erkämpfen.

„Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wir haben da auch noch eine Rechnung von der Hinrunde offen, weil wir da bei der 3:7-Niederlage echt ein schlechtes Spiel gemacht haben“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Die Neusser wollen das mit ihrer Stamm-Formation dieser Saison schaffen. Hinter Tom Heiße und Jochen Lang sollen Julian Röttgen und Markus Knoben zum Einsatz kommen. „Wir wollen zumindest einen Punkt, würden aber auch gerne mit einem Sieg den dritten Platz zurückerobern. Dieser Platz ist ja unser angestrebtes Saisonziel“, so Heiße. Bei den Gastgebern spielten in der Hinrunde vor allem die beiden jungen Niederländer im unteren Paarkreuz stark auf. Da holten Barry Berben und Kas van Oost gegen Julian Röttgen und Jonas Lenzen alle vier Zähler. Mittlerweile ist Jugendspieler van Oost ins obere Paarkreuz aufgerückt und hat bisher in der Rückserie eine glänzende 7:1-Bilanz erspielt. Barry Berben (6:0) hat an Position drei noch gar kein Spiel verloren. Interessant werden dürften aber auch die Duelle von Tom Heiße und Jochen Lang mit der Jülicher Nummer eins Dragos Olteanu (6:2).