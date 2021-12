Fußball-Bezirksliga : SV Uedesheim beklagt Fehlentscheidungen

Rhein-Kreis Am Sonntag endet die Hinrunde der Bezirksligasaison. Der Rückrundenauftakt findet erst im März statt, daher gilt es für alle Mannschaften, sich am 14. Spieltag einen optimalen Tabellenplatz zum Überwintern zu sichern.

SV Uedesheim (10.) – SG Rommerskirchen-Gilbach (9.). Durch den knappen 5:4-Sieg gegen die DJK Novesia konnte Rommerskirchen den SVÜ überholen und hat nun einen Punkt Vorsprung. Timm Oppermann, Co-Trainer des SV Uedesheim, ist mit dem bisherigen Verlauf der Hinrunde sehr zufrieden, umso ärgerlicher war die 1:4-Niederlage gegen Dormagen . In der 52. Minuten gab es zwei sehr umstrittene Platzverweise, wodurch sich die ohnehin großen Personalsorgen der Uedesheimer weiter verschärften. „Uns fehlt die komplette Innenverteidigung. Die zwei Fehlentscheidungen gegen Dormagen machen uns das Spiel gegen Rommerskirchen nochmal schwieriger“, sagt Timm Oppermann. Wie die Personallage der SG am Sonntag aussehen wird, ist noch offen, dennoch fehlten im Laufe der Woche einige Spieler krankheitsbedingt, womit noch einige Fragenzeichen für das Wochenende stehen bleiben. Beide Trainer erwarten ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe und sind heiß auf den letzten Dreier der Hinrunde. „Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch, das Spiel hat Derbycharakter und ist angesichts der Tabellensituation für beide Mannschaften nochmal extra wichtig“, meint Kevin Hahn, Trainer der SG Rommerskirchen-Gilbach.

DJK steht vor hartem Trip in den hohen Norden

Tischtennis : DJK steht vor hartem Trip in den hohen Norden

BV Wevelinghoven (8.) – Germania Ratingen II (12.). Der letzte Punktgewinn liegt bei Ratingen bereits einige Wochen zurück. Seit dem achten Spieltag verlor Ratingen jedes Spiel, für Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BV Wevelinghoven, ist das jedoch kein Grund, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen: „Ratingen hat eine gute Truppe, jeder hat mal eine Pechsträhne und sie werden viel dafür tun, diese vor der Winterpause zu beenden“, sagt Büttgenbach. Dennoch ist der Siegeswille bei Wevelinghoven groß, auch wenn der BV den Tabellendreizehnten nicht unterschätzen möchte, ist das Vertrauen in die eigene Mannschaft trotz einiger Ausfälle sehr groß. Der BV muss auf seinen besten Torschützen Berkay Köktürk verzichten, zudem fehlen vier Spieler aus dem Mannschaftsrat. Trotz einer zufriedenstellenden Hinrunde warnt Büttgenbach davor, dass der Start in die Rückrunde Anfang März nicht verschlafen werden darf. „Die Karten werden neu gemischt. Die Pause ist lang, somit hat jede Mannschaft nochmal Zeit, sich personell zu verstärken“, meint Büttgenbach. Auch der BV holt sich für die Rückrunde personelle Verstärkung. Zwei Neuzugänge stehen nach Angaben von Simon Büttgenbach bereits fest, die Namen der Spieler möchte er jedoch noch nicht verraten. In der kommenden Woche könnten die beiden Transfers jedoch vorgestellt werden.