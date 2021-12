Skaterhockey : Das Ziel der Eagles ist die Titelverteidigung

Kaarst Der Nachwuchs (U16) des Skaterhockey-Bundesligisten aus Kaarst hatte sich 2019 im Finale gegen die Bissendorfer Panther durchgesetzt.

(sit) Die Schüler (U13) der Crash Eagles Kaarst haben vorgelegt, holten sich am vergangenen Wochenende in Rostock mit dem 3:2-Erfolg im Finale über die Duisburg Ducks den Deutschen Meistertitel. Ihr Beispiel soll Schule machen. Zur DM-Endrunde der Altersklasse U16 im Sportpark Niederheid in Düsseldorf-Reisholz reist das Jugendteam der Adler sogar als Titelverteidiger an. Noch vor der Corona-Krise hatte sich der Kaarster Nachwuchs 2019 im Endspiel mit 6:3 gegen die Bissendorfer Panther durchgesetzt. Los geht es am Samstag für die Eagles schon um 9 Uhr mit der Partie gegen den NRW-Vizemeister Commanders Velbert. Außerdem dabei sind die Rostocker Nasenbären, Deggendorf Pflanz und der IHC Atting aus Bayern sowie die Niedersachsen aus Bissendorf und die Eisbären Juniors aus Berlin. In der Vorrunde treffen die Adler auf jeden Teilnehmer der Endrunde und müssen danach mindestens auf Tabellenplatz vier stehen, um das Halbfinale am Sonntag zu erreichen. Da Finale wird um 15.40 Uhr angepfiffen. Voraussetzung für die Austragung des Turniers ist wie in Rostock die strikte Einhaltung des umfassenden Hygienekonzepts.