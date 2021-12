Handball : TV Korschenbroich schärft seine Sinne

Korschenbroich TVK-Trainer Dirk Wolf mahnt: „Auch bei dieser Aufgabe ist unsere ganze Ernsthaftigkeit gefordert. Es gilt, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein.“

Am Samstag (19 Uhr) gastiert der TV Korschenbroich bei der SG Langenfeld. Richtet sich der Blick nur auf die Tabelle der Handball-Regionalliga, liegt die Favoritenrolle eindeutig beim Gast. Der Auftritt im Oberbergischen kann eigentlich nur unter die Kategorie Pflichtsieg eingeordnet werden, um weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen zu können. „Wir müssen das Spiel angehen wie jedes andere auch“, fordert der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf indes. „Auch bei dieser Aufgabe ist unsere ganze Ernsthaftigkeit gefordert. Es gilt, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein, in der Abwehr aggressiv zu arbeiten, im Angriff konzentriert zu spielen und dann die sich sicherlich bietenden Chancen auch zu nutzen.“