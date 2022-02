Tischtennis : WTTV bricht Saison endgültig ab

Rhein-Kreis Für die meisten Mannschaften aus dem Rhein-Kreis Neuss ist die Saison beendet, der Verband macht aus einer vorübergehenden Pause ein vorzeitiges Ende der Spielzeit.

Der WTTV begründet seine Entscheidung zum einen mit dem nach wie vor hohen Infektionsgeschehen und der daraus resultierenden „schwierigen Gemengelage“ und zum anderen mit zahlreichen Rückmeldungen von Vereinsvertretern. „Es gäbe derzeit verbandsweit fast keinerlei Neigung, Mannschaftskämpfe auf freiwilliger Basis auszutragen“, schreibt der WTTV. „Bei einer Fortsetzung der Saison wäre eine Unzahl an Spielverlegungen zu befürchten, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Rückrunde unmöglich erscheinen lasse“, begründet der WTTV seine Entscheidung. Zu Beginn des Jahres wurde die Saison zunächst bis 31. Januar unterbrochen. Diese Unterbrechung wurde dann bis zum 20. Februar verlängert. Jetzt also der endgültige Abbruch. Fraglich ist noch, ob es für die Teams, die jetzt auf den Relegationsplätzen stehen, Entscheidungsspiele geben wird. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband plant diese für die Wochenenden am 7./8. und 21./22. Mai. Allerdings ist noch gar nicht klar, ob die Regelung überhaupt durch die Wettspielordnung zulässig ist. Der WTTV will hierzu erst noch einen Antrag stellen, der vom Bundesrat des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) abgesegnet werden muss.