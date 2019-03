Tischtennis: DJK macht Titelrennen wieder spannend

Rhein-Kreis Tischtennis: Holzbüttgener Oberliga-Damen fertigen Spitzenreiter Kleve 8:1 ab. TG Neuss spielt nur Remis.

Es ist eine kuriose Situation in der Tischtennis-Oberliga der Damen. In der Vorwoche verspielte die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen durch eine 5:8-Niederlage beim Tabellenletzten die Möglichkeit, aus eigener Kraft Meister zu werden. Jetzt gelang den Kaarsterinnen gegen Spitzenreiter WRW Kleve II ein überraschender 8:1-Heimsieg. Der kam allerdings auch zustande, weil die Kleverinnen ohne ihre Spitzenspielerinnen Mara Lamhardt (7:1) und Pia Dorißen (13:1) antraten. Die Punkte für die DJK holten Xiong/Pigerl (1), Decui Xiong (2), Oxana Gorbenko (2), Chiara Pigerl (2) und Sandra Förster (1). „Jetzt kommt es auf den Endspurt an, ob Richtung Aufstieg noch Chancen bestehen“, sagt Kapitänin Sandra Förster.

Der TTC BW Grevenbroich kassierte in der NRW-Liga die vierte Niederlage in Folge. Gegen den Vorletzten SG Heisingen unterlagen die Schloss-Städter 3:9. Dabei sah es nach zwei siegreichen Doppeln (Oberließen/Pigerl, Holz/Karas) zunächst nicht schlecht aus. Im Einzel konnte dann aber nur noch Christoph Karas (3:1 gegen Benjamin Kley) punkten. „Bis auf Christoph waren wir alle einfach schlecht“, meinte Kapitän Janos Pigerl.

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hat ihre fulminante Rückrunden-Serie in der Verbandsliga eindrucksvoll ausgebaut. Den Kaarstern gelangen am Wochenende gleich zwei 9:0-Kantersiege. Bereits am Freitagabend wurde die stark dezimierte Zweitvertretung vom SC Bayer 05 Uerdingen von den Tischen gefegt. Bei den Krefeldern, die in der Tabelle noch in der oberen Region zu finden sind, fehlten vier Stammspieler. Nach drei gewonnenen Doppeln holten Alexander Daun, Stefan Vollmert, Henrik Cobbers, Lars Münstermann, Jens Rustemeier und Jarne Weinitschke die Zähler. Einen Tag später leistete die Viertvertretung von Borussia Düsseldorf etwas mehr Widerstand. Am Ende ließen drei Doppel sowie Stefan Vollmert, Henrik Cobbers, Jens Rustemeier, Jarne Weinitschke, Jörn Ehlen und Christian Schöler erneut keinen Gegenzähler zu. Damit schraubten die Kaarster ihr Rückrunden-Konto auf 18:0-Punkte und liegen damit auf dem dritten Tabellenplatz.