Tischtennis: Tischtennis: TG Neuss erwischt gebrauchten Tag

Neuss Die TG Neuss wollte den zweiten Platz in der Tischtennis-Regionalliga eigentlich bis zum Saisonende nicht mehr abgeben. Durch die 4:9-Niederlage beim abstiegsbedrohten ASV Süchteln stehen die Quirinusstädter allerdings nach Minuszählern wieder schlechter da als der TTC Bergneustadt, der seinerseits erwartungsgemäß dem verlustpunktfreien Meister TTC Champions Düsseldorf mit 1:9 unterlag.

Es lief von Beginn an nicht rund für das Neusser Team, das auf drei Spieler der „Top-Sechs“ verzichten musste und bei dem zum ersten Mal Abwehrspieler Dominik Sagawe aus der Drittvertretung aushalf. „Er hat gut gespielt, aber gegen Jungs in der Regionalliga reicht es nicht“, kommentierte Ahrens die 1:3-Niederlage von Sagawe gegen Andreas Konzer. Zu Beginn konnten nur Michael Servaty/Tom Mykietyn (3:1 gegen Hutter/Bovians) punkten. Im Einzel holte dann Tom Mykietyn gegen Tom Heisse, der in der kommenden Saison das TG-Trikot tragen wird, einen 0:2-Rückstand auf und setzte sich im fünften Durchgang mit 11:5 durch. Michael Servaty musste sich nach hartem Kampf gegen Abwehrspieler Balazs Hutter im Entscheidungssatz mit 9:11 geschlagen geben.

Tischtennis : TG Neuss will wieder am TTC Altena vorbei

Danach folgten vier Niederlagen in Folge, ehe Michael Servaty (3:2 gegen Heisse) und Tom Mykietyn (3:0 gegen Hutter) den Anschluss herstellten. Bernd Ahrens, der im ersten Spiel in vier Sätzen gegen Andreas Küppers verlor, unterlag dann auch klar in drei Sätzen gegen Axel Fischer. Auch Jonas Lenzen, der in der ersten Partie gegen Fischer unterlegen war, schaffte im Spiel gegen Andreas Küppers keine Wende mehr, so dass die 4:9-Niederlage besiegelt war. Aus eigener Kraft können die Neusser jetzt nicht mehr Zweiter werden.