Handball: Ein Spiel für die Vereinsannalen

waehrend des 2. HBL Handballspiels zwischen TUSEM Essen und TSV Bayer Dormagen (33:39) im Sportpark am Hallo in Essen, am 22. Maerz 2019. Heinz J. Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Essen Mit einer beeindruckenden Vorstellung entscheidet der TSV Bayer Dormagen den Derbyklassiker der Zweiten Handball- Bundesliga bei TuSEM Essen mit 39:33 (Halbzeit 19:15) für sich und sammelt zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

In der Tat, Diskussionsbedarf gab es wenig an diesem Freitagabend im Essener Sportcenter am Hallo. Zu eindeutig war, wer zumindest 50 Minuten des Derbyklassikers der Zweiten Handball-Bundesliga zwischen TuSEM Essen und dem TSV Bayer Dormagen bestimmt hatte. Denn die gegen den Abstieg kämpfenden Gäste lieferten bei ihrem 39:33-Sieg (Halbzeit 19:15) vor 1902 Zuschauern nicht nur ihre bisher beste Saisonleistung ab. Es war, abgesehen von den ersten zehn Minuten, das beste Spiel einer Dormagener Handball-Mannschaft seit langem, vergleichbar vielleicht jenem 29:25-Sieg am 16. Mai 2015 bei der HSG Nordhorn-Lingen, der damals den Klassenerhalt bescherte.

Dem neuen Mann auf der Trainerbank war mit dem Schlusspfiff eine zentnerschwere Last vom Herzen geplumpst. Die zweit blutleeren Auftritte in der Fremde unter seiner Regie (24:34 in Wilhelmshaven, 28:33 in Großwallstadt) hatten sichtlich an ihm genagt. Und auch in Essen schien es zunächst auf ein ähnliches Debakel hinaus zu laufen: 7:3 führten die favorisierten Gastgeber nach zehn Minuten, als Bilanovic früh die Reißleine zog. Obwohl eine Auszeit nur sechzig Sekunden dauert, nutzte der 47-Jährige sie gleich mehrfach: Erst faltete der 47-Jährige seine Schützlinge ordentlich zusammen, dann schickte er sie taktisch und mental neu eingestellt zurück aufs Parkett. Und vollzog den vielleicht entscheidenden Personalwechsel, in dem er Carl Löfström in die Deckungsmitte beorderte. „Carl hat uns das Spiel gewonnen,“ lobte er den schwedischen Kreisläufer hinterher, „er war der einzige, der es von der Körperlichkeit her mit einem Spieler wie Dennis Szczesny aufnehmen kann.“