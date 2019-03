Jugendfußball: U17 des SCK zieht ins Halbfinale des Niederrheinpokals ein

Kapellen Der SC Kapellen schlägt RW Oberhausen im Elfmeterschießen.

Die B-Junioren des SC Kapellen haben mit einem Kraftakt den Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals geschafft. Gegen den ehemaligen Bundesligisten RW Oberhausen siegten die Erftstädter im Elfmeterschießen mit 10:9 (2:2). In 80 Minuten waren die Gäste aus Oberhausen zwei Mal in Führung gegangen, doch erst Johann Nubissi und dann Alen Muratovic in der 80. Minute sorgten für den Gleichstand. In der Verlängerung konnte dann keines der beiden Teams ein Tor erzielen. Im Elfmeterschießen hatte Kapellen das nötige Glück und einen gut aufgelegten Astrit Mustafi auf der Linie. Den zehnten Schuss der Gäste parierte Mustafi und wurde damit zum Helden. Dabei war der Keeper der U16 erst eingesprungen, weil die restlichen Torhüter krankheitsbedingt fehlten. „Wir haben das taktisch und kämpferisch gut gemacht. Wir haben uns das verdient“, erklärt Jugendkoordinator Timo Haep. Mögliche Gegner für das Halbfinale sind ETB SW Essen (bereits qualifiziert), RW Essen, Borussia Mönchengladbach, der Wuppertaler SV und die SG Unterrath. In der Liga geht es nächste Woche gegen Kleve weiter. „Ich hoffe das gibt uns einen Schub. Mit dieser Einstellung würden wir jetzt in ganz anderen Regionen sein“, so Haep.