Handball: TV Korschenbroich findet wieder in die Spur zurück

Korschenbroich Handball-Regionalligist macht es beim 33:32-Sieg über Tabellennachbar TuSEM Essen II in der Endphase unnötig spannend.

Das war nicht das Wochenende für die Handballer von TuSEM Essen: Während das Zweitliga-Team am Freitagabend dem TSV Bayer Dormagen zu einem verdienten 39:33-Sieg im Derbyklassiker gratulieren musste, kassierte die Zweitvertretung in der Regionalliga ihre erste Niederlage seit dem 9. Dezember und nach zuletzt 15:1 Punkten in Folge.

Die fiel mit dem 32:33 (Halbzeit 16:20) beim TV Korschenbroich zwar zahlenmäßig knapp aus, entsprach aber dem Spielverlauf in der Waldsporthalle. „Wir haben von Beginn an eine sehr gute Leistung gezeigt,“ bilanzierte TVK-Trainer Dirk Wolf und zeigte sich vor allem mit dem Auftritt seiner Schützlinge im ersten Durchgang sehr zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Wir hatten ein sehr hohes Tempo und haben kaum technische Fehler gemacht.“ Das brachte den Korschenbroichern nach anfänglichem Rückstand (4:5, 9.) eine 20:16-Pausenführung, an der die Außen David Biskamp und Sascha Wistuba wesentlichen Anteil hatten. „Wir sind in dieser Phase zu schnellen und einfachen Toren vor allem über die Außen gekommen,“ sagte Dirk Wolf. Und auch der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock sah im Tempospiel den Schlüssel zum Erfolg: „Wir haben dem TuSEM vor allem in der Anfangsphase durch Schnelle-Mitte-Aktionen den Schneid abgekauft.“