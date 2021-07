Fußball-Testspiele : Raven Olschewski trifft mit Freistoß-Trick für SGE

Bedburg-Hau/Kalkar Der Stürmer des Landesligisten schießt den Ball beim 1:1 gegen den 1. FC Kleve II unter die Mauer ins Tor. SV Hönnepel-Niedermörmter verliert erste Partie nach Corona-Quarantäne.

Christian Klunder hat seine Laufbahn auf dem Platz eigentlich beendet und arbeitet jetzt als Teammanager in wichtiger Funktion beim Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Doch der 38-Jährige absolviert noch regelmäßig Übungseinheiten mit seinem ehemaligen Teamkollegen. „Ich halte mich so etwas fit, um nicht zu viel Gewicht zuzulegen und für den Fall bereit zu sein, der eigentlich nicht eintreffen sollte“, so Klunder.

Am Dienstagabend traf dieser Fall beim 1:1 (0:1) der SGE im Testspiel gegen den Bezirksligisten 1. FC Kleve II allerdings ein. Das Personal war so knapp geworden, dass nicht nur Christian Klunder, sondern auch Trainer Sebastian Kaul als Ersatzspieler auf der Bank saßen und in den letzten 17 Minuten sogar mitwirkten. Das Ergebnis der Partie weckte bei Klunder Erinnerungen. „Wir haben in den vergangenen Jahre einige Male gegen den 1. FC Kleve II gespielt. Und gefühlt sind die meisten Partien 1:1 ausgegangen“, sagte er.