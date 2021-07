Fußball-Kreis Kleve/Geldern : Das sind die Duelle in den ersten Pokalrunde

Das sind die Duelle in den ersten Pokalrunde

Im Fußball-Kreis Kleve/Geldern stehen vor dem Start der Meisterschaft noch einige Pokalrunden an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Kleve Der Wettbewerb der vergangenen Saison wird am Sonntag mit vier Spielen der zweiten Runde fortgesetzt. Der Kreispokal 2021/22 startet zwei Wochen später.

Am kommenden Sonntag wird erst einmal der Pokal-Wettbewerb des Fußball-Kreises Kleve/Geldern der vergangenen Saison mit den noch ausstehenden Partien der zweiten Runde fortgesetzt. Doch der Wettbewerb der neuen Spielzeit wird auch noch vor dem Beginn der Meisterschaft am 21./22. August gestartet. Der Fußball-Kreis hat jetzt bei den Männern die erste Runde ausgelost. Die Begegnungen sollen am Sonntag, 15. August, über die Bühne gehen.