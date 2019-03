Fußball : Brune erstickt Grevenbroichs Hoffnungen

Entscheidendes Duell: Kaarsts Dennis Brune (l.) bereitete Grevenbroichs Matthias Holtz (m.) einige Schwierigkeiten. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Der TuS verliert trotz aufopferungsvoller Leistung das Duell im Abstiegskampf gegen die SG Kaarst.

Der TuS Grevenbroich verliert das nächste „Endspiel“ und muss sich gedanklich langsam wohl auf die Kreisliga A einstellen. Im heimischen Schlossstadion unterlag das Team von Trainer Peter Vogel der SG Kaarst mit 0:1 (0:0).

Die Ausgangslage versprach kein hochklassiges, aber ein spannendes Bezirksligaspiel und das wurde es auch. In Hälfte eins sahen die Zuschauer bei strahlendblauem Himmel mächtig schwere Kost. Die Partie war von Fehlpässen, langen Bällen und Unsicherheiten geprägt. Chancen waren Mangelware - und wenn, dann hauptsächlich als Zufallsprodukt, wie beim Abschluss von Grevenbroichs Lars Faßbender in der 24. oder Kaarsts Orhan Yerlin in der 38 Minute. Nach Wiederanpfiff nahm die Partie dann endlich Fahrt auf. Die Gastgeber kamen motiviert aus der Kabine und trafen in der 50. Minute sogar ins gegnerische Tor, doch Schiedsrichter Malte Lüttenberg hatte etwas dagegen. Was war passiert? Matthias Holtz zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern ins obere Eck, Kaarsts Keeper Tobias Schriddels lenkte den Ball nur noch gegen den Pfosten und zu Daniel Dominguez, der zum vermeintlichen 1:0 einschob. Als der Jubel bereits entbrannte, pfiff der Unparteische und entschied auf Abseits - zum großen Unverständnis der Schlossstädter. „Das hat uns das Genick gebrochen. Wenn man unten drin steht, kommt das Pech dazu“, war Vogel nicht erfreut über die Schiedsrichterleistung.

Was folgen sollte, war ein offener Schlagabtausch. Erst scheiterte Kaarsts Dennis Brune an Keeper Niclas Bier, im Gegenzug setzte Sascha Pisasale den Ball auf der anderen Seite knapp neben das Tor. Wiederum eine Minute später war Brune dann erfolgreich: Verteidiger Holtz verschätzte sich bei einem langen Ball, Brune sprintete dazwischen und vollstreckte eiskalt zum 1:0. Somit musste der TuS erneut einem Rückstand hinterher laufen, versuchte alles, kam aber nicht zwingend vor das Tor. Gleichzeitig konnten die Gastgeber froh sein, dass Kaarst die zahlreichen Konter schlecht ausspielte und oft kläglich vergab. Am Ende reichte es allerdings mal wieder nicht.