Frauenfußball : Frauenfußball: Maassen holt einen Punkt zum Einstand

Neuss (afu) In der Niederrheinliga der Frauen feierte Thomas Maassen seinen Einstand als Trainer des SV Hemmerden und kam dabei zu einem 1:1 beim SV Walbeck. In der Vorwoche beim 1:3 im Heimspiel gegen Eintracht Solingen hatte noch der Vorsitzende Peter Compes für Manuel Donner als Übergangslösung an der Seitenlinie gestanden.

„Dafür, dass wir zuerst nur neun Spielerinnen zur Verfügung hatten und mit Michaela Compes und Melanie Neukirchen zwei bereits im Ruhestand befindliche Spielerinnen reaktivieren mussten, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Vor allem hat die Einstellung, Kampf- und Laufbereitschaft bei meinem Team gestimmt“, so Maassen nach seinem ersten Einsatz an der Seitenlinie.

Nach torlosen ersten 45 Minuten geriet Hemmerden in Rückstand, nachdem Hannah Sturme (74.) traf. Nur fünf Minuten später kam der SV nach einer Standardsituation zum Ausgleich, Anna Schober bugsierte das Spielgerät per Kopfball über die Torlinie. „Allein der Ausgleich nach einem erneuten Rückstand gibt der Mannschaft Selbstvertrauen, die Reaktion war schon gut“, fand Maassen. Der Negativtrend von drei Niederlagen in Serien ist damit vorerst beendet, die Durststrecke von sieglosen Spielen ist aber nun auf zehn angestiegen. Kommenden Sonntag empfängt Hemmerden den SV heißen. „Da hoffen wir zum einen, dass wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen und zum anderen, dass wir endlich wieder einen Sieg einfahren“, so Maassen.

In der Landesliga trotzte die SVG Weißenberg im Heimspiel dem Tabellendritten HSV Langenfeld beim 2:2 (Halbzeit 2:2) immerhin einen Punkt ab. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, kämpferisch und spielerisch hat fast alles gestimmt. Ich hoffe das Spiel war zukunftsweisend, denn alle haben mal wieder gemerkt, dass wir auch gegen solche Gegner mehr als mithalten können“, so SVG-Coach Guido Brenner. Larissa Arand und Elisa Rütter trafen für Weißenberg, Hanneke Schnatenberg und Julia Keppner für Langenfeld.