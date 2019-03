Handball : Handball: Rhein Vikings sind beim ASV Hamm chancenlos

Düsseldorf Nachdem sie in den vergangenen Wochen trotz personellen Aderlasses ihren Gegnern bis in die Schlussphase hinein Widerstand geleistet hatten, kamen die Rhein Vikings am Samstag im Gastspiel beim ASV Hamm-Westfalen mit 22:35 (Halbzeit 8:15) deutlich unter die Räder.

„Ich bin sowohl mit dem Sieg und den zwei Punkten als auch damit, dass wir in dieser Höhe gewonnen haben, sehr zufrieden,“ stellte Trainer Kay Rothenpieler fest, dessen Schützlinge durch die gleichzeitige Niederlage der HSG Nordhorn-Lingen in Lübeck nur noch einen Punkt Rückstand auf den dritten Tabellenplatz der Zweiten Handball-Bundesliga (und vier auf den zum Aufstieg berechtigenden zweiten Rang) haben.