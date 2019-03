Basketball: Elephants holen Profi Jason Price als Trainer

Grevenbroich In der Liga geht Grevenbroich in Herford mit 65:100 unter.

Denn der auf Interimsbasis ins Traineramt zurückgekehrte Manager Hartmut Oehmen wusste die höchste Niederlage seit Jahren mit einer Neuigkeit in den Hintergrund zu schieben: In Jason Price präsentierte er kurzerhand schon jetzt den Coach für die kommende Spielzeit. Der noch 40 Jahre alte US-Amerikaner ist ein alter Spezi Oehmens, gemeinsam stiegen sie mit den Krefeld Panthers vor anderthalb Jahrzehnten in die damalige 2. Bundesliga Nord auf. Price, Absolvent der erstklassigen Basketball-Universität von Iowa in Iowa City (USA), stand bis zu seiner Entlassung im November als Chefcoach bei Sparta Bartringen in Luxemburg unter Vertrag, und soll in der Schlossstadt auch dem Nachwuchsbereich professionellere Strukturen verpassen. In der Saison 2016/17 arbeitete er beim Erstligisten Eisbären Bremerhaven als Assistenztrainer und Chris Harris (Cousin der Elephants-Legende Whitney Harris) und Sebastian Machowski.