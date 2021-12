Tischtennis : DJK bringt drei Zähler aus dem Norden mit

Kaarst Der Tischtennis-Drittligist aus Holzbüttgen gewinnt in Kellinghusen mit 6:3 und teilt sich mit dem Schlusslicht SC Poppenbüttel die Punkte.

Der Sieg in Kellinghusen war im Vorfeld nicht unbedingt erwartet worden, da die DJK weiter auf Rachel Gerarts verzichten muss, die nach wie vor an den Langzeitfolgen von Covid-19 leidet. Allerdings gab es auch bei den Gastgeberinnen erhebliche Probleme. Spitzenspielerin Katsiaryna Baravok hing auf dem Flughafen in Riga fest und konnte daher nicht mitspielen. Als Ersatz rutschte Sarah Zietz ins Team, die sich gegen Jana Vollmert glatt in drei Sätzen geschlagen geben musste. Im Spitzenpaarkreuz holten Valerija Mühlbach (3:0 gegen Anna Schüler und 3:1 gegen Galila Nasser) sowie Martyna Dziadkowiec (3:1 gegen Schüler) die Zähler. Beide gewannen zu Beginn auch das Eingangsdoppel gegen Jeanine Liebold und Sarah Zietz glatt in drei Sätzen. Jana Vollmert sorgte beim Stand von 5:3 mit ihrem souveränen 3:0-Sieg gegen Jeanine Liebold für den 6:3-Endstand. Als Nummer vier war kurzfristig Abwehrspielerin Gabi Franssen aus dem Holzbüttgener NRW-Liga-Team mit in den Norden gereist. Sie unterlag bei ihrem ersten Drittliga-Auftritt mit 0:3 gegen Jeanine Liebold.