Fußball-Kreisliga A : TuS Grevenbroich schöpft neue Hoffnung

Rhein-Kreis Im Grevenbroicher Stadtderby holten die Kicker von Michele Fasanelli gegen den Tabellenführer immerhin einen Zähler. Hoisten sagt zum zweiten Mal eine Partie ab.

Am 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A senden die Kellerkinder TuS Grevenbroich und SG Kaarst Lebenszeichen. Jüchen II gewinnt dank tatkräftiger Unterstützung der ersten Mannschaft und Grimlinghausens Trainer Milad Bastanipour muss seine erste Niederlage einstecken.

SV Rosellen – SV Bedburdyck/Gierath 3:2 (1:1). Rosellen hält sich im Titelrennen schadlos. „Das war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Gierath stand tief und wurde durch ihr schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich“, berichtet Rosellens Trainer „Dicky“ Otten. Danny Hepner (6.) traf zur frühen Führung, Erol Djaferi glich für Gierath aus. „Nach der Pause war Jojo Meuter der überragende Mann“, so Otten. Meuter (54.) erzielte die Führung und war am 3:1 von Pascal Königs (68.) beteiligt. Nach dem Treffer von Maxi Schüller (77.) schnupperten die Gäste nur kurz am Ausgleich, doch dazu reichte es am Ende nicht.

SC Grimlinghausen – FC Delhoven 1:2 (1:2). Das ist ein neues Gefühl für Milad Bastanipour: Zum ersten Mal als SCG-Trainer nach der Ablösung von Conny Eickels hat er ein Spiel mit Grimlinghausen verloren. „Das Glück, was wir sonst oft genug hatten, hat uns heute gefehlt. Das ist in Ordnung“, so Bastanipour. Matthias Castens schoss Grimlinghausen (22.) in Führung, Christopher Adamczyk antwortete per Doppelschlag (27.,40.). Weil Miguel Nunez dann zu allem Unglück für die Gastgeber auch noch einen Elfmeter für Grimlinghausen vergab, blieb es beim 1:2.