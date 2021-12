Fußball : Punkte für ein ruhiges Weihnachtsfest

Rhein-Kreis Am letzten Spieltag vor der Winterpause sammeln Rommerskirchen und Wevelinghoven in der Fußball-Bezirksliga noch mal ganz wichtige „Dreier“ gegen den Abstieg.

Der SV Uedesheim blickt nach der Niederlage gegen Rommerskirchen sorgenvoll nach unter, Dormagen muss in der Fußball-Bezirksliga nach einem Spielabbruch in der kommenden Woche nochmal ran.

SV Uedesheim – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:5 (2:2). Die Rommerskirchener setzten sich in einer turbulenten Partie gegen Tabellennachbar Uedesheim durch und distanzierten den SV auf vier Punkte – nicht zuletzt dank eines überragenden Meikel Kupper, der gleich viermal einnetzte. „Es war ein offener Schlagabtausch und ein spannendes Duell“, sagte SG-Trainer Kevin Hahn. „Am Ende haben wir zurecht gewonnen. Wir hatten die klareren Chancen und haben diese super genutzt.“ Auf die ersten drei Treffer von Kupper fanden die Uedesheimer mit Jannick Michalsky (27. und 63. Minute) und Andre Speer (40.) noch Antworten, das vierte Tor (69.) und der Treffer von Kevin Zorn (90.) waren indes zu viel. „Wenn man zu Hause fünf Tore kassiert, hat man es nicht verdient, Punkte zu behalten“, sagte SV-Coach Dalibor Dobras enttäuscht. „Wir konnten dreimal ausgleichen und haben nie aufgehört zu kämpfen, sind dann aber in zwei Konter gelaufen.“

BV Wevelinghoven – Ratingen II 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor erzielte Clemens Goetz bereits nach vier Minuten per Kopf. Der BV hatte noch weitere Großchancen, wie einen verschossenen Elfmeter in den letzten zehn Minuten. „Es wäre nervenschonender gewesen, wenn wir die Partie deutlicher gestaltet hätten“, sagte Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BV. „So waren es am Ende nochmal sehr turbulente Minuten.“ Zu dem Zeitpunkt standen die Ratinger nach drei Gelb-Roten Karten nur noch zu acht auf dem Platz. „Letztendlich haben wir verdient gewonnen und mit 20 Punkten auf dem Konto können wir beruhigt in die Winterpause gehen und Weihnachten feiern“, so Büttgenbach.