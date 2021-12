2. Handball-Bundesliga : Meuser reist erstmals mit Dormagen zu seinem Heimatverein

Dormagen Für den Halbrechten des TSV Bayer Dormagen ist die Partie am Montag beim HC Empor Rostock kein Spiel wie jedes andere. Zudem gibt es für die Mannschaft von Trainer Dusko Bilanovic ein Wiedersehen mit Christian Wilhelm.

„Es ist natürlich schön, in die Heimat zurückzukehren“, sagt Meuser. Dass der Trip in die Hansestadt an der Ostsee für ihn und seine Mannschaftskameraden allerdings alles andere als eine Lustreise wird, das weiß der inzwischen 24-Jährige nur zu gut: „Das wird ein Megafight. Die Rostocker haben eine richtig gute Truppe und schmeißen alles rein“, sagte Meuser nach der unglücklichen Heimniederlage vorigen Mittwoch gegen den TV Hüttenberg. Bis dahin hatte es zwar noch keinen Kontakt mit Rostock gegeben, doch das sollte sich in den folgenden Tagen ändern. „Da wird es sicher das eine oder andere Gespräch geben“. meinte Meuser. Den kürzesten Draht dürfte er wohl zu Christian Wilhelm haben, der vergangene Saison noch der A-Jugend des TSV in der Bundesliga angehörte und auch schon einige Einsätze in der Profi-Mannschaft hatte. Dass er dem Lockruf aus Rostock folgte, hatte mehrere Gründe. Zum einen war in Dormagen die Konkurrenz auf der Kreisläuferposition groß, zum anderen spielte sein älterer Bruder bis zum Sommer beim HC Empor und seine Eltern leben in der Hansestadt. Zudem wollte er an der Universität Rostock ein Lehramtsstudium aufnehmen. In der laufenden Saison bekam der 19-Jährige in allen 13 Spielen des HC Einsatzzeiten und erzielte acht Tore.