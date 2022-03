Vorfälle in Düsseldorf : Betrunkene durfte nicht in den Flieger - 19-Jähriger mit 3,9 Promille am Hauptbahnhof

Betrunkene durfte nicht in den Flieger - 19-Jähriger mit 3,9 Promille am Hauptbahnhof

Vorfälle in Düsseldorf

Wartende Reisende am Düsseldorfer Flugahen. (Archiv) Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Möchte man mit dem Flugzeug verreisen, sollte man nicht sturzbetrunken am Flughafen ankommen. Einer Frau wurde daher nun der Flug verweigert - woraufhin sie zu randalieren begann. Am Hauptbahnhof wurde ein 19-Jähriger mit 3,9 Promille aufgegriffen.

Eine stark alkoholisierte Frau hat am Düsseldorfer Flughafen versucht, einen Flug nach Dubrovnik/Kroatien anzutreten. Die Fluggesellschaft verweigert jedoch am Abfluggate im Sicherheitsbereich ihre Beförderung. Eine Streife der Bundespolizei wollte die torkelnde Frau daraufhin aus dem Sicherheitsbereich bringen, da diese nicht mehr in der Lage war, selbstständig zu laufen.