Handball-Regionalliga : Starker Neusser HV gewinnt auch seine Partie in Aachen

Starker Neusser HV gewinnt auch seine Partie in Aachen

NEUSS Für die Neusser läuft es weiter richtig gut. Der Erfolg beim Spitzenteam BTB war bereits der vierte Sieg in Folge. Das bringt Selbstvertrauen für die nächsten Begegnungen, zum Beispiel gegen Korschenbroich.

Der Neusser HV macht in der Handball-Regionalliga weiter von sich reden. Er gewann auch beim Tabellenführer BTB Aachen verdient mit 27:25 (14:12). Die Gäste erwischten einen richtig guten Start und hätten sich schon früh absetzen können. Allerdings gingen sie zu leichtfertig mit den erspielten Möglichkeiten um. Bereits im ersten Spielabschnitt zeigte Torhüter Paul Dreyer einmal mehr eine überragende Vorstellung, im dritten Spiel in Folge wies er eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Bälle auf.