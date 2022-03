Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weiterhin mehr als 10.000 Infizierte im Kreis

Kreis Mettmann 502 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Die Inzidenz geht leicht zurück, bleibt aber über 1100. Vor genau einem Jahr gab es im Kreis 625 Infizierte und eine Inzidenz von 71,1.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 10.342 Infizierte erfasst, 300 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 888 (+41), in Haan 659 (+22), in Heiligenhaus 506 (+29), in Hilden 1138 (+12), in Langenfeld 1495 (+86), in Mettmann 842 (+25), in Monheim 899 (+50), in Ratingen 1835 (+95), in Velbert 1544 (-40) und in Wülfrath 536 (-20). Der Kreis meldet 502 neue Fälle.