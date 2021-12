Tischtennis : TG Neuss schrammt in Obertshausen am Sieg vorbei

TG Neuss schrammt in Obertshausen am Sieg vorbei

Rhein-Kreis Der Tischtennis-Regionalligist aus der Quirinusstadt schließt seine überaus gelungene Hinrunde mit einem 5:5-Unentschieden in Hessen ab.

(-rust) Zur ganzen perfekten Serie hat es nicht gereicht. Nach drei Siegen in Folge trennte sich die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga im letzten Spiel der Vorrunde 5:5 von der TG Obertshausen in Hessen. Dabei mussten die Neusser ohne Jochen Lang auskommen, dennoch haderte TG-Kapitän Tom Heiße nach Spielschluss mit dem Ergebnis. „Im Vorfeld sind wir nicht unbedingt davon ausgegangen, hier zu punkten. Jetzt im Nachhinein ist es aber schon bitter. Der Spielverlauf war schon eher frustrierend.“ Dabei spielte er auf einige knapp verlorene Sätze an. Er selbst trumpfte genauso wie Markus Knoben stark auf. Beide gewannen jeweils zwei Einzel. Heiße gab bei seinen Siegen gegen Torsten Mähner und Philipp Hoffmann keinen Satz ab, Knoben behielt gegen Gregor Surnin (3:1) und Edin Donlagic (3:0) die Oberhand. Heiße war außerdem mit Julian Röttgen im Doppel erfolgreich. „Insgesamt war es aber eine super Hinrunde von uns“, bilanzierte der TG-Kapitän.