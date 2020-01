Tischtennis : DJK Holzbüttgen muss in der NRW-Liga zum Tabellenzweiten

Rhein-Kreis In der Tischtennis-Verbandsliga steht die TG Neuss II am Samstag vor einer ganz schweren Aufgabe beim Spitzenreiter Borussia Düsseldorf III.

Den vergangenen Spieltag wollen die Tischtennis-Spieler auf Verbandsebene schnell abhaken. Da hagelte es für alle Vertreter aus dem Rhein-Kreis deftige Niederlagen.

Am kommenden Wochenende haben die Grevenbroicher in der Herren-NRW-Liga noch Zeit, sich zu erholen. Die Schloss-Städter müssen erst am 8. Februar wieder ran. In der Damen-NRW-Liga wartet auf die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen erneut eine schwere Aufgabe. Die Kaarsterinnen müssen am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle des Friedrich-Ebert-Gymnasiums an der Karl-Marx-Straße) beim Tabellenzweiten SC Fortuna Bonn antreten.

Die Bonnerinnen sind punktgleich mit dem Spitzenreiter Bärbroich und rechnen sich Chancen auf den Titel aus. In Meng Xiang-Grüß hat das SC-Quartett eine der stärksten Spielerinnen der Liga in ihren Reihen. „Da wir das Hinspiel gewinnen konnten, fahren wir auch nach Bonn mit dem Ziel, Punkte mit nach Hause zu nehmen“, sagt DJK-Kapitänin Anna Haissig. Dafür sorgen sollen Gerda Kux-Sieberath, Pia Graser, Gabi Franssen und Nicola Vollmert.

In der Herren-Verbandsliga steht die Zweitvertretung der TG Neuss am Samstag (18.30 Uhr, ARAG Center-Court an der Ernst-Poensgen-Allee) vor einer schweren Aufgabe bei der Drittvertretung von Borussia Düsseldorf:

„Als Gast beim Tabellenführer wird für uns wahrscheinlich nicht viel zu holen sein. Wir spielen ohne Gerrit Nolten, der beruflich bei den German Open in Magdeburg sein wird. Der einzige Hoffnungsschimmer liegt darin, dass wir in der Hinrunde, ebenfalls mit Ersatz, ein 8:8 rausholen konnten und wir auch nicht genau wissen, welche „Kids“ auf uns warten werden“, meint TG-Spieler Dominik Sagawe. Auf ein deutlich besseres Ergebnis als in der Vorwoche bei der 0:9-Klatsche in Essen hofft die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) gegen die TTG Langenfeld.

Der Kader ist wieder komplett, so dass sich die Kaarster gegen den Tabellensechsten etwas ausrechnen. Allerdings haben die Langenfelder einen glänzenden Rückrundenstart hingelegt. Sowohl gegen MTG Essen-Horst (9:7) als auch gegen SV Union Velbert III (9:5) feierte das TTG-Sextett Siege.