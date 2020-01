Dem TVK fehlt noch die Abgeklärtheit

Justin Kauwetter TV Korschenbroich. Foto: Michael Jäger

Analyse Zwei Auswärtsniederlagen in Folge haben bei Handball-Regionalligist TV Korschenbroich Ernüchterung einkehren lassen, auch wenn Trainer Dirk Wolf stets vor zu hohen Erwartungen gewarnt hat.

Von Volker Koch

Zwischen himmelhochjauchzend und zutodebetrübt liegen im Handball oft nur wenige Minuten, mitunter sogar Sekunden. Ein einziger Schrittfehler, wie der von Igor Karacic im EM-Finale der Kroaten gegen Spanien, kann ein ganzes Spiel oder wie in diesem Fall ein ganzes Turnier entscheiden.

So extrem ist die Situation beim TV Korschenbroich nicht. Aber auch der Regionalligist schwankt in der Spielzeit 2019/20 zwischen oben beschriebenen Gefühlslagen. Mit eher bescheidenen Zielen – besser abschneiden als Tabellenplatz fünf aus dem Vorjahr – in die erste Saison nach einem Vierteljahrhundert in Zweiter und Dritter Liga gestartet, spielte sich der TVK in die Rolle des Geheimfavoriten, spätestens, als er Mitte November die Tabellenführung übernahm. Da wurde hinter vorgehaltener Hand schon eifrig über die vorzeitige Rückkehr in die Dritte Liga gesprochen – jene Spielklasse, die dem „Handballdorf“ nicht nur laut eigener Einschätzung angemessen scheint.

Einer trat weiterhin kräftig auf die Euphoriebremse. Mitunter muss sich Dirk Wolf vorgekommen sein wie der einsame Rufer in der Wüste, wenn er gebetsmühlenartig an das ursprüngliche Saisonziel erinnerte und in aller Sachlichkeit feststellte: „Für einen Aufstieg sind wir nicht breit genug aufgestellt.“ Schließlich kennt keiner eine Mannschaft so gut wie ihr Trainer. Der des TV Korschenbroich sollte, sehr zum eigenen Leidwesen, Recht behalten.

Denn inzwischen ist die Euphorie rund um die Waldsporthalle einer gewissen Ernüchterung gewichen. Inzwischen muss der TVK aufpassen, dass er nicht selbst das ursprüngliche Saisonziel verpasst. Von Spitzenreiter TuS Opladen trennen ihn nämlich schon fünf Punkte, bis zum fünften Tabellenplatz sind es hingegen nur noch zwei Zähler Vorsprung. Schuld ist jene rätselhafte Schwäche in fremden Hallen, die chronisch zu werden droht: Von acht Auswärtsspielen haben die Korschenbroicher nur drei gewonnen, davon zwei gleich zu Beginn in Dinslaken (27:26) und Rheinbach (29:28). Der letzte Auswärtssieg (34:26 beim TV Jahn Wahn am 16. November) liegt bereits zweieinhalb Monate zurück. Auf der anderen Seite steht die beinahe ungetrübte Heimbilanz: Von den sechs Begegnungen in der Waldsporthalle ging nur die gegen den TuS Opladen mit 23:24 verloren.

Wer so inkonstant auftritt, dem fällt es naturgemäß schwer, eine Serie aufzubauen. Mehr als zwei Siege am Stück haben die Korschenbroicher noch nicht geschafft in dieser Saison. Das dürfte zum Aufstieg nicht reichen, egal wie der TuS Opladen bis zum 9. Mai noch spielt. „Wir haben gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind,“ gibt Dirk Wolf zu, nur um gleich hinterher zu schieben: „Aber ich will das alles nicht zu hoch hängen.“

Schließlich hat er von Beginn an vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Und schließlich ist sein (zu) kleiner Kader auch nicht gewachsen seit September. Im Gegenteil: Durch den Kreuzbandriss von Viktor Fütterer hat der TVK seinen erfahrensten Feldspieler, noch dazu einen Linkshänder, verloren. Und der deshalb reaktivierte Tim Christall hat wie angekündigt zum Jahresende seine Handballschuhe wieder in die Ecke gestellt. Bleibt ein Kader von zehn Feldspielern, von denen nur Kreisläufer Philip Schneider (30) und die Außen Sascha Wistuba (29) und David Biskamp (gerade 27 geworden) älter als 25 Jahre sind. Im Rückraum, da wo Handballspiele gewonnen oder verloren werden, spielt in Nikolai Zidorn (25) nur ein „Routinier“, das restliche Quintett bringt es auf ein Durchschnittsalter von 21 Jahren.