Fußball : Gnadental ist nicht effektiv genug

Schnürte einen Doppelpack für den BV Wevelinghoven: Simon Becker. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Bezirksliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler lassen der stark vom Abstieg bedrohten DJK Novesia beim deutlichen 8:2 keine Chance.

Der 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga konnte ohne eine coronabedingte Spielabsage wie geplant stattfinden.

SG Rommerskirchen/Gilbach – TuS Gerresheim 2:2 (1:0). Nach einer zweiwöchigen Zwangspause ist Rommerskirchen wieder zurück im Spielbetrieb. In einer engen Partie erzielte Toptorschütze Meikel Kupper (45.+2) den Führungstreffer. In der 54. Minute war das Spiel für ihn jedoch vorzeitig beendet, er lieferte sich ein Wortgefecht mit dem Schiedsrichter und sah daraufhin die Gelb-Rote Karte. Kurz zuvor markierte Rilind Sahili (52.) den Ausgleich für die Gäste, Andre Lautermann (66.) erzielte dann auch noch die Führung. Den späten Ausgleich stellte Dario Russo (90.) per Elfmeter her. „Wir haben Moral bewiesen und uns durch eine großartige Torwartleistung den Punkt verdient“, sagte Trainer Kevin Hahn.

VfL Jüchen/Garzweiler – DJK Novesia 8:2 (7:0). Der Tabellenzweite aus Jüchen ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Fatlum Ahmeti schlug bereits in der ersten Minute zu. Die Winterneuzugänge Nils Friebe (10.) und Tim Heubach (23.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Fabio Oliveira (27.) traf ins eigene Tor zum 0:4. Adama Bance (27.) und Pascal Moseler (39., 45.) erhöhten vor der Pause auf 7:0. Auch der zweite Durchgang begann mit einem Tor des Tabellenzweiten, geschossen von Kapitän Sven Moseler (54.). Danach schaltete Jüchen einen Gang zurück, so dass die DJK nochmal zum Zug kam. Durch seinen Doppelpack machte Fabio Oliveira (68., 70.) sein Eigentor wieder gut. „Wir waren Klassen überlegen, dennoch bin ich nicht voll zufrieden, wir haben zu früh abgeschaltet“, bemängelte VfL-Trainer Marcel Winkens.

TSV Bayer Dormagen – Sparta Bilk 3:6 (2:5). Der TSV muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. Marvin Grober (10., 20.) brachte die Gäste mit seinem Doppelpack früh auf Kurs. Nicholas Eiflers Anschlusstreffer wurde postwendend von Maurice Rhyboths Tor zum 1:3 gekontert. Ben Abeslki (32.) erhöhte zum 4:1. Dominik Dobras (43.) brachte mit dem 2:4 die Hoffnung zurück, die Rene Reuland (45.) jedoch im Keim erstickte. „Wir haben die Gegentore selbst zu verantworten, so viele haarsträubende Fehler dürfen wir uns nicht erlauben“, kritisierte Trainer Frank Lambertz. Die zweite Hälfte verlief zwar deutlich torärmer, jedoch nicht weniger intensiv. Nicholas Eifler (61.) schnürte seinen Doppelpack, musste jedoch wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den letzten Treffer erzielte Ben Abelski (85.).

BV Wevelinghoven – SV Uedesheim 3:1 (1:1). Der SV Uedesheim bleibt in der Rückrunde weiter punktlos, auch gegen den nun Tabellensechsten aus Wevelinghoven gab es für die Gäste nichts zu holen. Simon Becker (16.) brachte den Gastgeber in Führung, noch vor der Pause gelang Karam Ramadan (38.) der Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte der BV jedoch nach: Erst traf Manuel Sosa (58.) zur Führung, dann erhöhte Simon Becker (68.). „Wir haben verdient gewonnen, die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig, aber insgesamt bin ich zufrieden. Für Simon Becker freue ich mich besonders, da sich seine harte Arbeit endlich ausgezahlt hat“, so BV-Coach Maik Odenthal.