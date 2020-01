Tischtennis : TG Neuss ist gegen Altena und Süchteln zum Siegen verdammt

Rhein-Kreis Tischtennis-Regionalliga: Holzbüttgener Damen reisen mit einer gehörigen Portion Optimismus im Gepäck zum Tabellenletzten TTC Mennighüffen.

Die Lage für die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga wird langsam brenzlig. Nach dem missglückten Rückrunden-Auftakt in Kassel (6:9) stehen die Quirinusstädter mit 8:12-Zählern auf Rang acht, dem Relegationsplatz. Dabei hat das TG-Sextett genauso viel Punkte gesammelt wie die Zweitvertretung des TTC Schwalbe Bergneustadt, die sich derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz befindet. Am Wochenende haben die Neusser zwei Mal Gelegenheit, Zähler gegen den Abstieg zu sammeln. Am Samstag (18 Uhr), empfängt die TG den Tabellendritten TTC Altena (11:7 Punkte) Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule. Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Hindenburgstraße) steht die Partie beim Tabellensechsten ASV Süchteln (10:10 Punkte) an.