Hallenfußball : SV Hemmerden ist die Nummer zwei am Niederrhein

Grevenbroich Erst im Finale endet der Durchmarsch des Niederrheinligisten.

(sit) Auch wenn er sich und seine Fußballerinnen im Finale vom Schiedsgericht „sehr unglücklich“ behandelt fühlte, mit Platz zwei des vom ihm trainierten Niederrheinligisten SV Hemmerden beim Turnier um den ARAG-Futsal-Pokal der Frauen in Düsseldorf war Manuel Donner äußert zufrieden. „Das hat Spaß gemacht, vier Wochen intensives Hallentraining hat sich gelohnt.“ Der Kreismeister von 2019 hatte den Fokus voll auf den im Winter wichtigsten Wettbewerb im Fußballverband Niederrhein gelegt. In der Vorrunde blieb Donner mit seinen Mädels ungeschlagen, marschierte mit Siegen über den SC Hardt (3:1), den nur mit seiner Zweitvertretung spielenden Regionalligisten SV Budberg (2:0) und den SuS Niederbonsfeld (1:0) sowie Unentschieden gegen den SV Heißen (1:1) und TS Struck Remscheid (0:0) ins Halbfinale. Dort setzten sich Leonie Schütz, Anna Schober & Co. auch gegen den Düsseldorfer SC 99 mit 2:0 durch. Die 1:2-Niederlage im Finale gegen den Landesligisten Union Nettetal hakte Donner rasch ab: „Nettetal hat ein starkes Turnier gespielt. Wir gehen mit einer positiven Stimmung in die Feldsaison.“ Die beginnt für das Schlusslicht der Niederrheinliga bereits am 9. Februar mit dem Nachholspiel gegen den VfR Warbeyen. Donner: „Und darauf haben wir alle richtig Bock.“