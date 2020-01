Radsport : Kaarster Duo im Junioren-Bundesligateam

Benedikt Schubert (v., 1. v.l.) und Florian Henrik Dreis (v., 3. v.l.) starten in der Junioren-Bundesliga, unterstützt wird das Team von Radprofi Christian Knees (r.). Foto: E. Billigmann. Foto: Edith Billigmann

Wenn das „Team Dr. Joseph Billigmann p/b Christian Knees“ in seine zweite Saison in der Radsport-Bundesliga der Junioren (U 19) startet, sind auch zwei Talente aus Kaarst mit dabei: Florian Henrik Dreis (VfR Büttgen) und Benedikt Schubert (SG Kaarst) gehören zum neunköpfigen Aufgebot, das am vergangenen Wochenende zur Teampräsentation und einem ersten gemeinsamen Training in Hotel Tannenhof in Großmaischeid zusammentraf.

