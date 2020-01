Indiaca : SG Erfttal richtet siebten Spieltag der Oberliga aus

Neuss Verein nimmt auch regelmäßig an deutschen Meisterschaften teil.

(sit) Am Sonntag ab 10 Uhr ist die SG Erfttal in der Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Grundschule an der Harffer Straße Ausrichter des siebten Spieltags der Indiaca-Oberliga. Dort geht das Mixed-Team der SG Erfttal als Gastmannschaft an den Start. Diese Spielklasse ist die höchste Qualifikations-Liga im Landesverband des Westfälischen Turnerbundes. Die SG Erfttal nimmt zudem regelmäßig an Deutschen Meisterschaften teil. Das Spielgerät, die Indiaca, ist 25 Zentimeter groß und wiegt 60 Gramm. An ihrem unteren Ende befindet sich die Schlagfläche – ein scheibenförmiger, mit Schaumstoff gefüllter Ledersack. Trainiert wird bei der SG Erfttal mittwochs ab 20 Uhr in der Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Grundschule.