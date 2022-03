Floorball : DJK Holzbüttgen gewinnt auch ohne Trainer

Kaarst Der Floorball-Bundesligist aus Kaarst kehrt aus Schenefeld mit dem fünften Sieg in Folge zurück und wahrt damit seine Chance auf eine Teilnahme an den Play-offs.

Der Trip in den Kreis Pinneberg dürfte dem Pokalfinalisten auch deshalb in guter Erinnerung bleiben, weil er dabei größter Personalnot zu trotzen wusste. Fast das komplette Trainerteam um Chefcoach Tim Hidskes hatte sich krankheitsbedingt abgemeldet. Nur Betreuer Kimmo Vallema stand für die wichtige Arbeit an der Seitenlinie zur Verfügung. Die Mannschaft nahm die ungewohnte Herausforderung jedoch in meisterlicher Manier an „Wir haben uns nach dem Ausfall der Trainer gegenseitig super unterstützt“, bestätigte Nationaspieler Nils Hofferbert. Nicht nur für ihn eine Frage des Charakters. Vor allem im ersten Drittel. Das begann zwar optimal, Niklas Stammen schoss die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung, verlief dann aber holprig: Schenefeld, in der Tabelle nur auf Rang neun, schlug beherzt zurück, ging nach Treffern von Timo Rother (14.) und Hendrik Vahl (19.) mit einer knappen 2:1-Führung in die erste Pause.