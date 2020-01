Handball : Dirk Wolf warnt vor Ex-Meister aus Dinslaken

Korschenbroich In der vergangenen Saison hätte der TV Korschenbroich dem MTV Rheinwacht Dinslaken fast die Meisterfeier verdorben: Am letzten Spieltag setzte sich der TVK mit 34:26 gegen den damaligen Tabellenführer der Regionalliga Nordrhein durch – der dank der Schützenhilfe von TuSEM Essen II (29:28 über die SG Ratingen) dann doch noch den Titel gewann.

In der Spielzeit 2019/2020 sind die Rollen neu verteilt, kommen die Dinslakener am Samstag (19.30 Uhr) doch als Tabellenvorletzter in die Waldsporthalle, haben erst drei Siege auf ihrem Konto, darunter zuletzt zwei gegen die direkten Abstiegskonkurrenten HG Remscheid (32:26) und TV Jahn Wahn (33:30), mit denen sie den Anschluss ans rettende Ufer wahrten.