Basketball : „Endspiel“ um die Play-offs für Junior Tigers gegen Herne

Neuss Nur der Sieger bleibt im Rennen um die Deutsche Meisterschaft.

In der Saison 2018/2019 hatte der in der U18-Bundesliga (WNBL) spielende Basketball-Nachwuchs der TG Neuss unter Trainer Jean-Francois Loop zum ersten Mal seit drei Jahren wieder die Play-offs der 16 besten Klubs in Deutschland erreicht. Im Achtelfinale scheiterten die Junior Tigers in zwei Spielen an Alba Berlin. In die K.o-Phase soll es auch in dieser Spielzeit gehen. Möglich ist das allemal, dazu müssten die Mädels von Coach Dragan Ciric allerdings am Sonntag (Anpfiff 12 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße zum Abschluss der Punktspielrunde in der Gruppe Nordwest SteelFire 3-2-1 schlagen.