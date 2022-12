Basketball Stürzelberg muss liefern, Elephants erwarten Barmen

Wer will, könnte behaupten, Ken Pfüller kenne die Basketballer des Barmer TV, am Samstag (Anpfiff 19.30 Uhr) zu Gast in der Sporthalle Gustorf, fast besser als die von ihm seit Herbst 2020 trainierte Truppe der NEW‘ Elephants. Ja selbst der Coach stellt fest: „Ich spiele gegen meine alte Mannschaft.“ Stimmt zwar nicht ganz, der 47-Jährige saß nie auf der Bank des BTV, doch in seiner Zeit bei der TSG Solingen und den Velbert Baskets hatte der Solinger mit Akteuren wie Nicklas Perry, Daniel Walter, Ali Memeti, Rassim Diallo, Jonos Saou oder auch Burak Battal zu tun. Auch Trainer Matthias Bendias läuft ihm in der Klingenstadt hin und wieder über den Weg. „Ich weiß also, was die so machen“, sagt er. Und das ist eine ganze Menge: Die Truppe um Center Justin Vaitkus und Guard Cihan Gözelce hat in der Zweiten Regionalliga bislang nur beim TuS Hilden (65:69) und äußerst knapp gegen den Tabellenzweiten RheinStars Köln II (67:70) verloren. Der Spitzenreiter aus Grevenbroich, bei dem der schwer angeschlagene Distanzschütze Marc Rass viel früher als erwartet ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, nimmt das als Warnung mit ins Match. Pfüller: „Wie das Spiel ausgeht, hängt davon ab, ob wir unsere Stärken ausspielen können.“