Karate Shirai-Karateka mit Top-Auftritt beim 30. Odenwald-Cup

Wegen der Corona-Pandemie guckten die Karateka des Dormagener Kampfkunstvereins Shirai zuletzt zweimal in die Röhre, doch am ersten Adventswochenende stand das 30. Internationale Turnier um den Odenwald-Cup wieder fest auf ihrem Programm. Mit mehr als 500 Startern aus sechs Nationen und 80 Vereinen zählt die Veranstaltung in der Weschnitztalhalle im hessischen Mörlenbach zu den Top-Event in Deutschland.