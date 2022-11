Fußball Ex-Neusseer Ben Manga sucht neue Herausforderung

Auch wenn Ben Manga nun schon seit etlichen Jahren in unterschiedlichen Funktionen im deutschen Profifußball unterwegs ist und dabei als Talentspäher die ganze Welt bereist, hat er seine Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss nie vergessen. Und wer schon mal mit dem inzwischen 48-Jährigen zu tun hatte und mitbekommen hat, wie bodenständig er geblieben ist, dem ist klar, dass sich daran auch nichts ändert, wenn er das nächste große Abenteuer in seiner Karriere angeht. Denn was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen, scheint nun Gewissheit zu sein. Jedenfalls vermeldete die Frankfurter Rundschau jetzt, dass Mangas Abschied von der Eintracht besiegelt ist. Zum 30. November wurde laut der Tageszeitung sein Vertrag als Direktor Profifußball bei dem Bundesligisten aufgelöst. Er verlässt den Klub auf eigenen Wunsch, um beim englischen Zweitligisten FC Watford den Posten als Sportdirektor zu übernehmen.