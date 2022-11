Basketball-Regionalliga BG Lintfort will den großen Aufstiegsfavoriten ärgern

Schon wenige Minuten, nachdem die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort am vergangenen Samstag beim SC FastBreaj Leverkusen das Weiterkommen im WBV-Pokal unter Dach und Fach gebracht hatten, galt die Konzentration schon dem nächsten Spiel. Denn die Aufgabe, der sich das Team von Coach Marcel Buchmüller am Samstagabend ab 20 Uhr stellen muss, wird die bislang schwerste in die Saison: Der große Aufstiegsfavorit Elephants Grevenbroich ist in der Glückauf-Sporthalle zu Gast.