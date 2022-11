Fußball Kreispokal-Hit am Nixhütter Weg

Doch auch sportlich ist die Partie für den Tabellenfünften der Bezirksliga sehr bedeutend. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und uns zur besten Mannschaft in Neuss küren. Zudem würden wir uns mit einem Finaleinzug im Kreispokal für den Niederrheinpokal in der nächsten Saison qualifizieren. Ein Ziel, an dem wir alle hart arbeiten. Unser Trainer Sebastian Michalsky, der selbst schon gegen den FC Ingolstadt im DFB-Pokal aufgelaufen ist, hat uns alle heiß gemacht. Mit etwas Glück kann uns auch schon im Niederrheinpokal ein richtig attraktives Los erwischen.“ Die Vorfreude des Verteidigers ist jedoch noch etwas gebremst. Nach langer Verletzungspause konnte der Abwehrchef in den vergangenen Wochen zwar wieder auflaufen, kurz vor dem Pokalspiel ist Hambloch jedoch wieder leicht angeschlagen. „Ich hoffe, dass ich spielen kann.“ Auch Michalsky würde nur ungern auf seinen Spielführer verzichten. „Er ist als Kapitän natürlich immer gesetzt. Bene ist für unsere defensive Stabilität wichtig.“