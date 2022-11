Floorball-Bundesliga DJK verliert tatsächlich ein Spiel

Dieses Gefühl ist neu für die Floorballer der DJK Holzbüttgen: In der Bundesliga war der Deutsche Meister saisonübergreifend seit der 4:5-Niederlage am 7. November 2021 in Bonn ungeschlagen, doch in Sachsen riss die beeindruckende Serie: Im Gipfelkampf beim MFBC Leipzig setzte es im zweiten Match des Doppelspieltages eine 5:9-Niederlage (2:4, 1:2, 2:3), mit der die Gäste aus Kaarst auch die Tabellenführung an die nun punktgleichen, im Torverhältnis aber deutlich besseren Leipziger (+26) abtreten mussten.