Skaterhockey U19 der Crash Eagles Kaarst holt sich den NRW-Titel

Es war erneut ein Duell auf Augenhöhe gegen die Mambas, wobei die Kaarster wie schon beim mit 11:6 gewonnenen Hinspiel zunächst einen 0:3-Rückstand aufholen mussten. Die Mannschaft von Trainer Philip Heiler war aber angesichts des Rückstandes keineswegs verunsichert, sondern behielt die Ruhe und konnte so das Spiel drehen. Nur in den Schlusssekunden wurde es spannend, denn Kaarst agierte beim Stande von 6:4 in Unterzahl und kassierte dann noch den fünften Gegentreffer. Mehr ließen die Adler im Anschluss aber nicht mehr zu. Nun geht es für die Kaarster U19 als Nächstes zur Deutschen Meisterschaft, die am Wochenende 10./11. Dezember in Velbert über die Bühne geht.