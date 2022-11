Barmer-Pflegereport Pflegeheime sind weiterhin Corona-Hotspots

In den ersten beiden Wellen Anfang 2020 und im Winter 2020/2021 waren die Krankschreibungen beim Pflegepersonal etwa fünfmal so hoch wie bei den Beschäftigten in anderen Wirtschaftszweigen. In der dritten und vierten Welle glichen sich die Zahlen beim Pflegepersonal dann dem allgemeinen Krankenstand bei den Beschäftigten in Deutschland stärker an.