Basketball Elephants mit ganz langem Anlauf

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison benötigte der Tabellenführer einen langen Anlauf, um in Fahrt zu kommen. Pfüller: „Das war lange nicht deutlich und lange nicht wirklich schön. Die haben uns das Leben echt schwer gemacht.“ Weil sich die Gäste zu viele Ballverluste leisteten, zu viele Rebounds abgaben und auch taktische Defizite erkennen ließen, versäumten sie es, das Match frühzeitig zu entscheiden, so dass die Schützlinge von Trainer Marcel Buchmüller nach der Halbzeitpause vor 300 Zuschauern in der Glückauf-Halle plötzlich nur noch mit zwei Punkten zurücklagen. Erst im letzten Durchgang „war der Gegner physisch und psychisch am Ende“, stellte Pfüller fest. „Wir machen halt die ganze Zeit Druck, so lange, bis der Gegner schlechte Entscheidungen trifft. Dabei sind die Jungs sehr diszipliniert, verlieren nicht die Geduld.“ Nach dem mit 25:12 gewonnenen vierten Viertel sinnierte der Coach: „Ich hadere mit mir, ob ich das Spiel nicht zu lange laufen gelassen habe. Ich hätte es vielleicht häufiger durch eine Auszeit unterbrechen müssen.“