Kreisliga A Borussia Veen hat den Spaß am Fußball wiedergefunden

An das erste Aufeinandertreffen der beiden Spitzenmannschaften erinnert sich Klemmer nicht so gerne. Auf der Asche von Asterlagen hatte der Bezirksliga-Absteiger die erste Saisonpleite hinnehmen müssen. 0:1 hieß es am Ende. Klemmer: „Auf diesem Belag tun wir uns immer sehr schwer.“ Daher sieht er die „Krähen“ auch am Sonntag, 15.30 Uhr, in Schwafheim nicht in der Favoritenrolle. „Es wird auf die Tagesform ankommen. Das 4:0 aus dem Hinspiel ist kein Maßstab. Der Sieg ist zu hoch ausgefallen. Nach der ersten Halbzeit hätte eigentlich Schwafheim in Führung liegen müssen“, so Klemmer.