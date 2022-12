Fußball Kreispokal sorgt für fette Überraschungen

TSV Bayer Dormagen – SC Kapellen 6:4 nach Elfmeterschießen (0:0/2:2). Die stark ersatzgeschwächten Dormagener gingen nach der Pause durch ein Eigentor von Germanos Ioannidis (56.) und den Treffer von Marc Naroska (67.) mit 2:0 in Front. Der Bezirksligist schaffte es aber wiederum nicht, die Führung zu verwalten, so dass sich das Spiel noch zu einem echten Pokalkrimi entwickelte. „Es fehlt uns schlicht an der Fitness, da müssen wir im Winter definitiv dran arbeiten“, sagte Bayer-Trainer Marko Niestroj. Jonas Giesen (72.) und Dzenan Sinanovic (81.) glichen aus. Im Elfmeterschießen bewies allerdings der TSV die stärkeren Nerven und steht nun im Halbfinale. Niestroj: „Es war ein sensationeller Pokalfight. Jetzt wollen wir natürlich auch ins Finale.“ Für Kapellen ist das Pokal-Aus der nächste Rückschlag.